На основе 18-летних наблюдений за карликовой галактикой Дракон, расположенной на расстоянии около 250 000 световых лет от Земли, проведенных с помощью космического телескопа "Хаббл", ученым удалось создать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту

На основе 18-летних наблюдений карликовой галактики Дракон, находящейся примерно в 250 000 световых лет от Земли, ученые использовали космический телескоп Хаббла, чтобы нарисовать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту движения звезд в этой маленькой галактике.
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