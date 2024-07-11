На основе 18-летних наблюдений за карликовой галактикой Дракон, расположенной на расстоянии около 250 000 световых лет от Земли, проведенных с помощью космического телескопа "Хаббл", ученым удалось создать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту

﻿﻿На основе 18-летних наблюдений карликовой галактики Дракон, находящейся примерно в 250 000 световых лет от Земли, ученые использовали космический телескоп Хаббла, чтобы нарисовать самую точную на сегодняшний день трехмерную карту движения звезд в этой маленькой галактике.