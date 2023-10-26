Синдром запястного канала: Симптомы, которые должны вас насторожить

Есть мнение, что повторяющиеся, однотипные движения могут привести к синдрому запястного канала. Заболевание принято считать профессиональным у людей, осуществляющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти.
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