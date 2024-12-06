Самые яркие кадры последних месяцев существования СССР

Причин распада Советского Союза назвать можно множество – авторитарность государства, моноцентризм принятия решений, неспособность государства удовлетворять запросы населения, постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада, а к концу, неудачные попытки реформирования политической и экономической системы, которые, собственно, и привели к самому развалу.