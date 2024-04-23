Под видом гастарбайтеров и беженцев. ВСУ готовят новых диверсантов для атак на русские земли

Киев изыскивает новые способы организации террористических и диверсионных атак на Россию. В ВСУ проходит подготовка бойцов, задача которых - проникнуть на русские земли под видом спасавшихся от мобилизации беженцев или гастарбайтеров, желающих подзаработать.