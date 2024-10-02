Обвиняемый в мошенничестве экс-замглавы Тамбовской области Кулаков ушел на СВО

Экс-заместитель главы Тамбовской области Игорь Кулаков, являющийся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве котельных в городе Котовске, отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО).
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