Путин поблагодарил мусульман за укрепление единства России

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином, в ходе которой выразил признательность религиозным лидерам за их вклад в укрепление межконфессионального мира.