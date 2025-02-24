Путин поблагодарил мусульман за укрепление единства России

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином, в ходе которой выразил признательность религиозным лидерам за их вклад в укрепление межконфессионального мира.
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