Цветочный рынок России за 7 месяцев потерял 266,5 млрд рублей

За семь месяцев этого года россияне потратили 266,5 млрд рублей на цветы, что на 0,2% меньше показателей 2025 года.
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