В казанском лицее восьмиклассник терроризирует учеников, называя себя «смотрящим»: последнее нападение закончилось больницей

Avia.pro - СМИ Казань потрясла очередная история, от которой кровь стынет в жилах. В одном из местных лицеев восьмиклассник, называющий себя «смотрящим», устроил настоящий террор для учеников.
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