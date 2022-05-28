«Если вы фанат «МЮ», то быть счастливым сегодня – нормально!» Невилл о поражении «Ливерпуля»

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл рад поражению «Ливерпуля». «Если вы фанат «Ман Юнайтед», то быть счастливым сегодня – это действительно нормально! Я в полном восторге! » – написал англичанин, выступавший за манкунианскую команду в 1992-2011 годах.