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Польза кофе

Польза кофе

Первый кофе еще смаковали в Эфиопии в VIII веке н.э. Это ароматный напиток не только придает бодрости по утрам и заряжает энергией на целый день, но и обладает рядом полезных свойств, которые сделали кофе Лавацца невероятно популярным на мировом рынке.

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