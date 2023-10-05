Польза кофе

Первый кофе еще смаковали в Эфиопии в VIII веке н.э. Это ароматный напиток не только придает бодрости по утрам и заряжает энергией на целый день, но и обладает рядом полезных свойств, которые сделали кофе Лавацца невероятно популярным на мировом рынке.