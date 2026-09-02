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Просветов о Северной Америке: «Культура профессионализма. В РФ нарушили режим, тяжелый перелет – может отразиться на игре, а канадцы выходят и бомбят на 100%. У нас сильна духовность»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов сравнил менталитет российских и североамериканских хоккеистов.

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