Стало известно, что ждет петербуржцев в День Победы

В Смольном опубликовали культурную программу Вице-губернатор Петербурга Михаил Пиотровский в своем Телеграм-канале пригласил горожан и гостей Северной столицы на концерты, выставки и спектакли, рассказывающие о войне.
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