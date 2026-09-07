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РИА Новый день

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Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана, есть погибшие

Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана, есть погибшие

Израиль ударил по жилым кварталам на юге Ливана. По предварительным данным, разрушены несколько домов, есть погибшие и пострадавшие.

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