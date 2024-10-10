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Депутат Белик предупредил, что вступление Украины в НАТО погубит страну

Депутат Белик предупредил, что вступление Украины в НАТО погубит страну

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ключевой пункт так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий вступление в НАТО, роковым шагом для республики.

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