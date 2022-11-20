Сколько зарабатывают знакомые в Италии, чем европейский подход отличается от нашего, и как живет среднестатистическая семья в Италии

﻿﻿"Конечно, в каждой европейской стране все по-разному, уровень жизни разный даже в пределах одной страны: на юге Италии, например, вполне можно прожить на зарплату в 1000 евро, но в на север Италии за эти деньги нельзя», — комментируют итальянцы.