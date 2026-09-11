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ИА Регнум

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ВС РФ не дали двум батальонам ВСУ прорваться из окружения под Волчанском

Бойцы российской воинской группировки «Север» заблокировали два батальона ВСУ неподалеку от Ольховатки в Харьковской области и не дали им прорваться из окружения.

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