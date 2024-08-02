Наталья Подольская с семьей укатила на веселый отдых (видео)

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской наслаждается отдыхом на испанском курорте в Дении. Артисты недавно вернулись из Баку, где принимали участие в музыкальном фестивале, и теперь проводят время вместе с сыновьями Артемием и Иваном, а также с сестрой-близнецом Натальи Юлианой и ее дочерьми.