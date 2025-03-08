Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Новая детская площадка на Солнечном, ещё не сдана, а уже ее ломают! На замечания взрослых не реагируют, огрызаются, хамят.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) «Новая детская площадка на Солнечном, ещё не сдана, а уже ее ломают! На замечания взрослых не реагируют, огрызаются, хамят.
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