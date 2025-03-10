Русских услышали? В Сети пошёл слух о жёстких поправках к закону о бесплатном жилье

Тамара Султангареева

У русских многодетных детей забирают, а почему не проверяют тех, кто припёрся из кишлаков и сел на наши шеи? Они плодят детей ради денег, но детьми не занимаются. Все спят на полу, нет столов для уроков, мамашки по утрам сдают детей в садик на бесплатный прокорм, отправляют в школу и на тюфяки с телефоном. Насмотрелись мы на таких соседок. Живут с мужьями, прикидываются одиночками. Дети вечно голодные, худые. Готовила редко. Если гости табором приходили, тогда наготавливала еды. На кухне горы грязной посуды, тараканы. Старшая девочка кое-как доползла до 9 класса, мамашка говорит: "Пусть замуж выходит". Напугали соседи, что в опеку, в соц.защиту пожалуются, она быстро детей в Киргизию отправила и сама смылась. Прописаны здесь, 4 года живёт с мужем в Киргизии, деньги на карту капают. Может, вернулась, ей жильё льготное должны были дать. Одну комнату в общежитии продала, во второй родственник живёт. И машина у неё здесь. Дочка, наверное, замуж вышла, за мат.капиталом приедет точно. Для них у нас все блага. За наш счёт, разумеется. Я 24 года ждала улучшения жилья, состариться успела. Ради них меня кинули.