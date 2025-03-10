Царьград "Многодетными быть выгодно": Но не русским, а мигрантам. Купил ребёнка — получил квартиру? Коллаж Царьграда Лучшая инвестиция, как известно, это дети.
Русских услышали? В Сети пошёл слух о жёстких поправках к закону о бесплатном жилье
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
На высерков с мочалкой и мутантов какой бы численности не было пособия и квартиру только через 30 лет безупречной работы и постоянного проживания.
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9 час.
Тамара Султангареева
У русских многодетных детей забирают, а почему не проверяют тех, кто припёрся из кишлаков и сел на наши шеи? Они плодят детей ради денег, но детьми не занимаются. Все спят на полу, нет столов для уроков, мамашки по утрам сдают детей в садик на бесплатный прокорм, отправляют в школу и на тюфяки с телефоном. Насмотрелись мы на таких соседок. Живут с мужьями, прикидываются одиночками. Дети вечно голодные, худые. Готовила редко. Если гости табором приходили, тогда наготавливала еды. На кухне горы грязной посуды, тараканы. Старшая девочка кое-как доползла до 9 класса, мамашка говорит: "Пусть замуж выходит". Напугали соседи, что в опеку, в соц.защиту пожалуются, она быстро детей в Киргизию отправила и сама смылась. Прописаны здесь, 4 года живёт с мужем в Киргизии, деньги на карту капают. Может, вернулась, ей жильё льготное должны были дать. Одну комнату в общежитии продала, во второй родственник живёт. И машина у неё здесь. Дочка, наверное, замуж вышла, за мат.капиталом приедет точно. Для них у нас все блага. За наш счёт, разумеется. Я 24 года ждала улучшения жилья, состариться успела. Ради них меня кинули.
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8 час.
Егор П
суки.
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6 час.
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