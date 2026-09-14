Золото и платина снизились на мировых рынках

Падение золота на 0,9% до $4310 за унцию и платины на 0,3% до $1770 за унцию. Дневной оборот на рынке золота достигает 110-150 млрд долларов.
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