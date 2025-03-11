Два дня шли по трубе: Подробности дерзкой операции по взятию Суджи

Отравлены все, но задачу выполнили. Праздник на улице 8 Марта прошёл с фейерверком. Маск пока не выключил Starlink, но указал на 10 человек, из-за которых идёт война… Об этих событиях и о многом другом – в нашей сводке с фронтов СВО.