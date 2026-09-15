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Авто - Мото - Новости

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BMW X5 получил карбоновый обвес M Performance и попал на камеру

BMW X5 получил карбоновый обвес M Performance и попал на камеру

Летом 2026 года BMW представила обновленный X5, а теперь выпустила ассортимент аксессуаров. Набор, приуроченный к запуску кроссовера, включает множество различных элементов, сообщает Carscoops.

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