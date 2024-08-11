Ульянов: Украина как всегда возложила вину за удар по градирне ЗАЭС на Россию

Российский посол прокомментировал удар ВСУ по станции Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался об ударе украинской армии по градирне ЗАЭС, подчеркнув, что Киев «как всегда возложил вину» за происшедшее на Россию.
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