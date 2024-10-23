У кого-то зажжется: «Огниво» - новая старая сказка, продолжающая популярный тренд

24 октября в российском прокате загорится «Огниво» — масштабный проект, в котором приняли участие СТВ, телеканал «Россия», компании CGF и «Глобус – фильм», а также Фонд кино и продолжающий тренд на киноадаптации сказок.
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