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"Давайте лучше жить дружно": Путин рассказал о модернизации российского вооружения

"Давайте лучше жить дружно": Путин рассказал о модернизации российского вооружения

Стало известно, что включат в новую госпрограмму вооружений, рассчитанную на 2027–2036 годы. О том, как будет проходить модернизация российского вооружения, рассказал президент Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

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