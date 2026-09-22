"Давайте лучше жить дружно": Путин рассказал о модернизации российского вооружения

Стало известно, что включат в новую госпрограмму вооружений, рассчитанную на 2027–2036 годы. О том, как будет проходить модернизация российского вооружения, рассказал президент Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
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