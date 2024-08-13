Полицейские с поличным задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений в Амурской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при взаимодействии с коллегами из амурского Управления Росгвардии с использованием БПЛА специалистов группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов УМВД задокументирована преступная деятельность четверых жителей Свободненского муниципального округа, осуществлявших незаконные рубки лесных насаждений на территории Свободненского лесничества.
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