Полицейские с поличным задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений в Амурской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при взаимодействии с коллегами из амурского Управления Росгвардии с использованием БПЛА специалистов группы применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов УМВД задокументирована преступная деятельность четверых жителей Свободненского муниципального округа, осуществлявших незаконные рубки лесных насаждений на территории Свободненского лесничества.