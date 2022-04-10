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Кевин Магнуссен: «Когда на трассе появилась машина безопасности, это полностью уничтожило нашу стратегию»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвел итоги Гран-при Австралии. По словам Магнуссена, основной причиной не самого удачного выступления команды и не попадания в топ-10 стал не очень актуальный вариант базовых настроек болида, с которым «Хаас» начинал уик-энд.

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