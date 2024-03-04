Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна в интервью ОТА о том, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой.
Лавров прокомментировал антироссийские заявления секретаря Совбеза Армении
Комментарии
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V
Valery
Жалко армянский народ при его коррумпированных политиках. Может так случиться, что не будет у них больше исторической, и будут армяне рассеяны по всему миру.
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9 час.
Андрей Павлов
Чего там расчленять?
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
поражает ненависть армян к русским, которые их спасали на протяжении веков. Неблагодарность и торгашество сыграли с ними злую шутку. им как и жидам уготовано потерять государство. Не жаль!
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4 час.
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