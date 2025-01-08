Дженсен утверждает, что DLSS 4 «предсказывает будущее», увеличивая частоту кадров без появления задержек

После вчерашнего анонса Blackwell RTX 50-й серии возникла некоторая путаница. В ходе сегодняшней прямой сессии вопросов и ответов с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом мы смогли получить разъяснения по поводу DLSS 4 и некоторых других методов нейронного рендеринга, которые продемонстрировала Nvidia.
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