Дженсен утверждает, что DLSS 4 «предсказывает будущее», увеличивая частоту кадров без появления задержек

После вчерашнего анонса Blackwell RTX 50-й серии возникла некоторая путаница. В ходе сегодняшней прямой сессии вопросов и ответов с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом мы смогли получить разъяснения по поводу DLSS 4 и некоторых других методов нейронного рендеринга, которые продемонстрировала Nvidia.