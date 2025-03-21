Французская журналистка рассказала о харизме и очаровании Лаврова

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, будучи постоянным председателем РФ при Организации Объединенных Наций (ООН), запомнился своей харизмой, особой притягательностью и неисправной страстью к курению.
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