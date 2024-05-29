МИД: Запад не обсуждал с Россией создание систем для оплаты товаров рублями

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что западные страны не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли.
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