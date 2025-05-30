Правительство Японии не стало комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным

Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ, являющейся вдовой бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, по поводу ее приезда в РФ и не будет комментировать ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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