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Автоэксперт Баканов: подготовка авто к продаже требует проверки и честности

Автоэксперт Баканов: подготовка авто к продаже требует проверки и честности

Перед выставлением автомобиля на продажу владельцу необходимо посетить технический центр для профессиональной диагностики, проинформировал в ходе интервью для интернет-издания RT автоэксперт Петр Баканов.

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