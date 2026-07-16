Автоэксперт Баканов: подготовка авто к продаже требует проверки и честности

Перед выставлением автомобиля на продажу владельцу необходимо посетить технический центр для профессиональной диагностики, проинформировал в ходе интервью для интернет-издания RT автоэксперт Петр Баканов.
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