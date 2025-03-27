Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита «коалиции желающих»

Французский президент Эммануэль Макрон собирается позвонить лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу после саммита «коалиции желающих», на котором будет обсуждаться возможное размещение «миротворцев» на Украине.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Мне больше нравится не &quot; коалиция желающих&quot;, а сборище &quot;сексуально озабоченных&quot;, судя по предварительным ласкам эмануэльки и зельки.
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19 час.
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