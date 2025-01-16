Пленный рассказал о приказе ВСУ на подконтрольных территориях ДНР

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказала военным ходить в мирной одежде в подконтрольном Украине Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР).
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