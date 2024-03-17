Частое мочеиспускание ночью? — Вам к кардиологу!

Очень часто на прием приходят пациенты, страдающие гипертонической болезнью, с самыми разнообразными жалобами: боли в сердце, головная боль, головокружение, слабость, недомогание, нарушение сна и многое другое.
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