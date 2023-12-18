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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Елесин: «Шведам, финнам, канадцам и американцам без России тоже скучновато – не так интересно играть на турнирах. Наше возвращение на них неизбежно»

– Насколько сейчас, в эпоху изоляции, для вас престижно получить приглашение в сборную России? – Всегда приятно получать приглашение в сборную.

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