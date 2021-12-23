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Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года, оставив позади прошлогоднего лидера — сайт Google, сообщила газета The Wall Street Journal.

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