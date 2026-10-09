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Царьград

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Мошенница выманила 1,5 млн рублей у вдовы и получила 9 лет колонии

Мошенница выманила 1,5 млн рублей у вдовы и получила 9 лет колонии

Жительница Бердска получила 9 лет колонии общего режима за хищение 1,5 млн рублей у жены пропавшего участника СВО, которую она обманом убеждала передавать деньги под предлогами поиска мужа, оплаты его лечения и сделок с автомобилями.

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