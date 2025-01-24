Олег Царёв: Трамп сделал выводы

Подписывая первые указы на посту главы Белого дома, Трамп отметил, что дефицит США в торговле с ЕС составляет около $300 млрд, и сказал, что исправить дисбаланс можно либо вводом пошлин, либо ростом закупок европейцами американских нефти и газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии