БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Президент страны , не обязан и даже не должен с такими пустяками связываться . Для этих дел существует полиция , Росг...Россия, которая л...
  • Александр Глущенко
    А за подстрекательство к неповиновению и смене строя , в России есть уголовно-наказуемая статья.Россия, которая л...
  • Александр Глущенко
    Ты опять вылез ))) Не сссры , да в сссрах народ , как быо ничем , так и оставался ничем , пока сссры не загнулись, не...Россия, которая л...

Турция готовится к войне с Ираном? Или с Россией?

Турция готовится к войне с Ираном? Или с Россией?

Зачем Анкаре старые американские истребители Дмитрий Родионов На фото: истребители F-16 (Фото: Thanassis Stavrakis/AP/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Сапунов Дмитрий Ежов Вашингтон ждёт ратификации турецким парламентом протокола Швеции о вступлении в НАТО, прежде чем дать ход сделке с Анкарой по F-16, пишет турецкая газета Hürriyet.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Турция хочет воевать с Израилем и стать &quot;главнюком&quot; Исламского мира против Израиля. Почему об этом в этой статье нет ни слова?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх