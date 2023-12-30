Турция готовится к войне с Ираном? Или с Россией?

Зачем Анкаре старые американские истребители Дмитрий Родионов На фото: истребители F-16 (Фото: Thanassis Stavrakis/AP/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Владимир Сапунов Дмитрий Ежов Вашингтон ждёт ратификации турецким парламентом протокола Швеции о вступлении в НАТО, прежде чем дать ход сделке с Анкарой по F-16, пишет турецкая газета Hürriyet.
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