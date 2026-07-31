Эксперт назвал первые признаки отравления грибами

Если после употребления грибов появились симптомы, нужно сразу обращаться к врачу Признаки отравление грибами могут проявиться не сразу: из-за разнообразия токсинов симптомы варьируются от мгновенных до отложенных на две недели.
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