Импортозамещение в АПК: заместить — не значит выиграть

Григорий Кухаренко - Эксперт в области селекции и агротехнологий. Импортозамещение в агропромышленном секторе перестало быть просто антикризисной мерой — сегодня это базовый уровень, от которого отрасль должна оттолкнуться, чтобы выйти на новый виток развития.
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