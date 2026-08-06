Импортозамещение в АПК: заместить — не значит выиграть

Григорий Кухаренко - Эксперт в области селекции и агротехнологий. Импортозамещение в агропромышленном секторе перестало быть просто антикризисной мерой — сегодня это базовый уровень, от которого отрасль должна оттолкнуться, чтобы выйти на новый виток развития.