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Зарабатывать на новостройках стало сложнее

Зарабатывать на новостройках стало сложнее

  Forbes: частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках Частные инвесторы в недвижимость, которые решили приобрести новые квартиры  Forbes: частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках Частные инвесторы в недвижимость, которые решили приобрести новые квартиры на старте продаж, в ближайшее время не получат прибыль от продажи жилья за счет того, что цены на него повышаются медленно, а субсидированная ипотека со ставками менее одного процента или длительная рассрочки не дают демпинговать.

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