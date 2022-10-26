Зарабатывать на новостройках стало сложнее

Forbes: частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках Частные инвесторы в недвижимость, которые решили приобрести новые квартиры Forbes: частным инвесторам в недвижимость стало сложнее зарабатывать на новостройках Частные инвесторы в недвижимость, которые решили приобрести новые квартиры на старте продаж, в ближайшее время не получат прибыль от продажи жилья за счет того, что цены на него повышаются медленно, а субсидированная ипотека со ставками менее одного процента или длительная рассрочки не дают демпинговать.