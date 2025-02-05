Ольга Ковитиди: Прямая речь:. «Мы позаботились о том, чтобы задолго до начала российской операции, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тайно доставляли много оружия в Украину, чтобы убедит

Прямая речь:«Мы позаботились о том, чтобы задолго до начала российской операции, начиная с сентября, а затем снова в декабре, мы тайно доставляли много оружия в Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно для защиты - такие вещи, как «Стингеры», «Джавелины», которые сыграли важную … .