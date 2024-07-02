В Совете Федерации поддержали закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 2025 года Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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