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Новый Нижегородский

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Байден задаст «жесткие вопросы» руководству Израиля по поводу...

Байден задаст «жесткие вопросы» руководству Израиля по поводу...

Байден задаст «жесткие вопросы» руководству Израиля по поводу войныПрезидент США Джо Байден собирается задать руководству Израиля «жесткие вопросы» по поводу военной операции в секторе Газа во время своего визита в страну, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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