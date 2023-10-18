Байден задаст «жесткие вопросы» руководству Израиля по поводу войныПрезидент США Джо Байден собирается задать руководству Израиля «жесткие вопросы» по поводу военной операции в секторе Газа во время своего визита в страну, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.