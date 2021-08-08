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    Ну как Вам сказать, почтеннейший Леонид ... Я русский, родился и живу в России. Понятно, что у меня, как у большинств...СК предъявил Нава...
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    Или какой-то вброс???Оперштаб сообщил ...

В Португалии представили встроенные в навигационные буи наногенераторы для выработки электроэнергии от океанских волн

В Португалии представили встроенные в навигационные буи наногенераторы для выработки электроэнергии от океанских волн

Эксперты Университета Порту представили сферические трибоэлектрические наногенераторы, встраиваемые в навигационные буи для выработки электричества от океанских волн.

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