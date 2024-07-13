Защитник «Спартака» Чернов: после ухода Джикии Зобнин стал самым авторитетным в команде

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что лидером команды стал полузащитник Роман Зобнин. «Кто взял на себя бразды правления в коллективе после ухода Джикии из «Спартака»? Видите, в матче с «Динамо» Зоба был нашим капитаном.