Политика как она есть

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Почему Вашингтон спасовал перед выходкой Лондона у берегов Крыма

Почему Вашингтон спасовал перед выходкой Лондона у берегов Крыма

Глядя на последние эпические события, связанные с беспримерным проходом британского эсминца через наши территориальные воды, поражает не наглость англичан, к ней, как раз, мы привыкли, а пассивная и невнятная позиция Вашингтона по этому поводу.

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Виктор Шиховцев
Кто решил, что он спасовал? Уверен, что всё прошло именно так, как они хотели.
Денис Волков
Я вижу эта мысль вам очень нравится? И вы её будете думать. Да вы похоже со Львова ))))

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